María Esther Roa no se dio por vencida. Tal como lo reportaron Ernesto Londoño y Santi Carneri en The Times, Roa, una abogada penal en Paraguay, y otros organizadores, la mayoría mujeres, decidieron que ya era suficiente cuando José María Ibáñez, un senador que admitió haber usado fondos públicos para pagarles a los empleados de su casa de campo, sobrevivió a una votación en torno a su destitución. Dado que las instituciones responsables no le dieron respuesta, Roa decidió probar con la humillación pública.