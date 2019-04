La cocina mexicana de Texas es nativa del sur de Texas, según Medrano, que tiene 71 años y cuyo segundo libro de cocina Don't Count the Tortillas: The Art of Texas Mexican Cooking publicará en junio la editorial Texas Tech University Press. Es la comida que familias como la suya han venido preparando desde mucho antes que el río Bravo sirviera para delimitar una frontera, cuando Texas era parte de México e incluso mucho antes.