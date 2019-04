La nueva ley sobre privacidad de California es un buen ejemplo: aunque como legislación es enérgica, no es suficiente para las mujeres. Por ejemplo, en caso de una filtración de datos, los consumidores de California tendrán derecho a demandar si es que se revela cierto tipo de información de identificación personal, como su número de Seguridad Social o el de su licencia para conducir. No obstante, es posible que eso no incluya material como correos electrónicos íntimos o fotografías explícitas. La versión actual de la ley es tan confusa que no es posible determinar con claridad si la actriz Jennifer Lawrence, a quien le robaron fotos de su cuenta de iCloud en las que aparecía desnuda y que hicieron públicas en 2014, podría demandar a Apple si ocurriera algo similar tras la entrada en vigor de la legislación el año próximo.