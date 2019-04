Los problemas también pueden tener su origen en las relaciones íntimas, en particular para las mujeres. Muchas personas en Eldoret aseguran que las atletas tienden a manejar las victorias de una manera más responsable. No obstante, en una cultura en la que los hombres suelen encargarse de las finanzas familiares, las maratonistas también son más vulnerables a la explotación. Las atletas hablan de hombres "hienas" que se presentan a competencias juveniles y cazan estrellas femeniles nacientes, muchas de las cuales aún están cursando el bachillerato. Un reportaje publicado en febrero por el periódico keniano The Star identificó al menos a dieciséis atletas mujeres que habían perdido decenas de miles de dólares en activos por culpa de hombres.