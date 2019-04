El primer gol que anotó en partido del 16 de abril de la Liga de Campeones fue un buen ejemplo. Messi le hizo túnel a Fred al borde del área del United, no para que atrajera el mayor suspiro del público o para exhibir su genio, sino porque era la ruta más simple para llegar a ese lugar, justo afuera del área penal, desde donde podía soltar un latigazo que rodeara a David de Gea (su segundo gol no merece este tipo de análisis: un tiro lento que De Gea, de manera inusual, no logró controlar; incluso los grandes pueden tener suerte).