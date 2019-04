Pero ahora tenía 50 años y era libre: libre para reivindicarme. Y estaba en buena forma. Durante casi toda mi vida no había notado el privilegio de la buena salud. No solía ir diario por la vida pensando: "¡Lotería! ¡Otro día sin estar enferma!". Pero el paso del tiempo sí me había hecho ser más consciente de cuánta gente a mi alrededor se enfermaba o se lesionaba, de lo poco común que era que yo no hubiera sufrido nada más grave que sacarme las muelas del juicio. Era como una sobreabundancia de salud que no me había ganado.