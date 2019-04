No obstante, en Venezuela, en donde Redondo, de 32 años, ganó seguidores por su humor negro y arrogante, el precio por un chiste que ofende puede ser mucho más alto que indignación en línea o un boicot. Después de que los políticos lo criticaron duramente en la televisión del Estado, Redondo recibió amenazas de muerte por internet y el gobierno lo demandó. Él abandonó el país el día que la demanda fue presentada y no ha regresado. "Estaba aterrorizado y después sufría paranoia y temía por mi vida", Redondo dijo a través de Skype desde Ciudad de México, donde vive ahora, y agregó que no quería dejar a su madre de edad avanzada y a otros miembros de su familia, pero sintió que no tenía otra opción. "Te encarcelan allá por tus tuits".