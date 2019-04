Aunque las teleseries hayan viajado siempre, el objetivo de esas producciones no era narrar globalmente, sino tejer comunidad local (o entretenerla; pero no hay entretenimiento que no sea también política). Los proyectos documentales o docuficcionales de HBO y de Netflix, en cambio, enfocan con un ojo al país del que hablan y con el otro al mapamundi, y crean así en el cerebro del algoritmo una imagen superpuesta, única. Una imagen matemática que tal vez sea imposible de representar.