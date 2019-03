Esto le recordó conversaciones recientes que había tenido con residentes de Christchurch, uno de los cuales le había dicho en un encuentro breve en el supermercado que había visto el video del tiroteo dos veces. Habló de manera abstracta acerca de cómo no lo había afectado como él esperaba. "Me recordó a la gente en Ogrish", dijo Tait. "Me pareció que este hombre que lo estaba viendo estaba un poco decepcionado".