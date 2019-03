La figura del anciano está al centro de un juego de mesa llamado The New and Fashionable Game of the Jew ("El nuevo juego de moda del judío"), que fue popular en el Reino Unido a principios del siglo XIX. Un tablero original de 1807 se exhibe en una exposición llamada "Jews, Money, Myth", que estará abierta al público hasta el 7 de julio en el Museo Judío de Londres. La exposición explora la forma en la que los judíos han sido asociados con el dinero en los últimos dos mil años.