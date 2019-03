Otras estrategias no son estrictamente lineales, porque requieren alguna interacción con la memoria. Una es la sustitución: vincular de manera deliberada una memoria no deseada con otros pensamientos, que ayudan a alterar el contenido no deseado cuando es posteriormente recuperado. Por ejemplo, un recuerdo humillante podría ser desvanecido al enfocarse menos en la sensación de vergüenza y más en los amigos que ofrecieron apoyo posteriormente.