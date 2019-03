Al inicio me molestaba, pero ahora no me molesta que me llamen Padrino del Punk; ¡supongo que ya me queda el saco! Hay veces en que la gente me expresa sus sentimientos cuando converso cara a cara y me hace saber de manera auténtica que mi trabajo tuvo algún papel en su vida. Cuando algún tipo de música aún disfruta de vitalidad, eso es influencia social. Además, cuando la gente continúa ese estilo y averigua cómo seguir produciéndolo, se vuelve un género académico después de haber pasado por pasos realmente imperceptibles.