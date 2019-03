Ray Jackendoff, lingüista de la Universidad Tufts que no participó en el estudio, señaló que el descubrimiento que hizo el equipo de que la facilidad con la que pronunciamos ciertos sonidos podría variar con la dieta "es interesante pero no transcendental". El hecho de que tal vez diferentes culturas hayan emitido ciertos sonidos con mayor frecuencia que otras, "no explica gran cosa acerca de la compleja historia del lenguaje".