Apenas empezaba a entender la parte más insidiosa de ese supuesto romance, el que sus notas recientes y sus visitas mañaneras no eran para conquistarme, sino para revisar qué estaba haciendo; era menos una cuestión de generosidad que una actitud posesiva. Cada mañana, incluso si no nos veíamos, pasaba por mi apartamento para revisar que mi auto estuviera estacionado enfrente. Cuando no era así, me acusaba de haber pasado la noche con alguien más.