"Desafortunadamente, la misoginia violenta no es nueva en la política", decía un encabezado de CNN en 2018. "La misoginia aviva la autogestión de las mujeres", titulaba The Guardian a finales de agosto. Una columna de opinión en The New York Times exploraba "La misoginia reservada especialmente para las madres". Kim Schrier, una pediatra que se postulaba al congreso –hoy congresista demócrata– calificó sin rodeos a Donald Trump como "misógino jefe" en un tuit del año pasado.