"Gracias a todas esas plataformas mis lectores se han multiplicado, bueno, o mis oyentes", me cuenta su voz en mi móvil, "porque no solo después compran mis libros, cuando tienen que decidir un regalo para un amigo o un familiar, también van a verme si actúo en su ciudad o buscan otras vías para llegar a mí, de modo que mi comunidad no deja de expandirse".