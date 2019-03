No le dije por qué iba camino a su casa, pero creo que lo supo. Desde un inicio se dio cuenta rápido de que no podía leer mis pensamientos así que aprendió a leer mi corazón. Puso dos sillas, una enfrente de la otra, e hizo algo dulce que me encanta, puso sus brazos sobre mis piernas y se me quedó viendo a los ojos. Me escuchó por un buen rato antes de desmoronarse.