Y lo sé porque yo le dije lo mismo quince años antes al hombre con quien estaba en una relación comprometida en ese entonces. Le fui infiel y después, lo peor, intenté negarlo. Hasta hoy en día él, comprensiblemente, no quiere nada que ver conmigo; es la única persona importante de mi pasado con quien no estoy en contacto. Pero su continuo juicio silencioso hacia mí palidece en comparación al castigo que me he autoimpuesto por ser alguien débil y egoísta que hirió así a alguien más. Me tardé mucho tiempo en poder perdonarme.