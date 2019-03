"Creo que en Estados Unidos tengo esta etiqueta de '¿Por qué un mexicano juega hockey? Debería estar jugando futbol'", explicó Majul. "No me malentiendan, aquí también se sorprenden cuando se enteran de que hay un jugador de hockey mexicano. No obstante, después de verme jugar, se dan cuenta de mi nivel, pues prácticamente habla por sí mismo".