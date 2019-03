Para cuando sea mi hora de ir a Knoxville, les he pedido a mis seres queridos que me vistan con mi camiseta favorita que lleva una cita de una canción de Frank Turner: "Not Dead Yet" ("Aún no he muerto"). No tengo esposo ni hijos que se rehúsen y espero que eso divierta al personal de la Granja de Cuerpos mientras identifican mi cuerpo con base en mis documentos, confirman que no tengo preferencias sobre el uso de mi cuerpo (algunos donadores especifican que quieren estar bocarriba, con ropa o que no los metan al agua), y me lleven adonde me necesiten.