Pese a que Hannah Horvath quiera ser escritora, Adam Sackler es actor. De hecho, en la temporada final de Girls se rueda, en clave metaficcional, la relación amorosa entre ambos y la traición de su mejor amiga. También los protagonistas de otras dos comedias importantes de los últimos años, Better Things y Master of None, son actores. Y las chicas de Glow entrenan y ensayan para la representación de un espectáculo de lucha libre. Y Sandy Kominsky es profesor de actuación.