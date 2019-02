"Me siento mal por casi todas las niñas que practican fútbol, pues cuando juegan al nivel de universidad después no hay un millón de dólares al final del arcoíris", comentó K. C. Moultrie en entrevista con The New York Times el año pasado. "Creo que si en verdad eres una jugadora de élite —si tu meta es ser una futbolista de talla mundial y una profesional y, en el caso de Olivia, ser la mejor jugadora del mundo— practicar fútbol universitario jamás será mejor que hacerlo a tiempo completo".