"Estamos recabando información, marcas distintivas en el cuerpo, a fin de descifrar si se quedó atrapada en una red o fue golpeada por un barco", dijo, y agregó que esperaban tener un informe de la autopsia en aproximadamente diez días, el 7 de marzo. La investigadora no respondió a un correo electrónico de The New York Times en busca de comentarios.