Otra investigación preguntó a las personas si querían tener hijos o tener más hijos. Un análisis de 33 estudios de intenciones de fertilidad en los países desarrollados encontró que alrededor de entre una quinta y una tercera parte de las mujeres dijo que no estaba segura. En una encuesta de mujeres y hombres cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 45 años en Estados Unidos, hecha por The New York Times y Morning Consult, el 16 por ciento de las personas que no eran padres dijeron que no estaban seguros sobre si deseaban serlo.