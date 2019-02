En esas estamos. En Barcelona, donde vivo, cada semana se celebran varios festivales. No hay subgénero musical, cinematográfico, teatral o literario que no cuente con su cita anual. No hay tendencia que no tenga su salón, su feria, su festival, su fiesta, su nicho de negocio. Por eso la fórmula se aplica automáticamente a cualquier lenguaje artístico o afición, al margen de que hacerlo tenga o no algún sentido.