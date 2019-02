Sí, los militares deberían abandonar a Maduro —quien ha llevado a la ruina a uno de los países más ricos de América Latina— y unirse a los esfuerzos de Juan Guaidó, el líder de la oposición, para reencaminar a Venezuela. Sin embargo, no es Trump quien debe poner los ultimátums, amenazar a los soldados ni quien les tiene que decir qué hacer. Trump y Guaidó determinaron que el sábado 23 de febrero es la fecha límite para que las fuerzas armadas permitan que la ayuda humanitaria almacenada en la frontera colombiana se entregue en Venezuela. Si esto no sucede, aún no está claro cuál será la consecuencia.