Taback no es la única estratega de premiaciones involucrada en la contienda de este año que antes trabajó para Weinstein, a quien se le atribuye convertir la campaña por el Oscar en una suerte de deporte sangriento. Tony Angelotti ha dirigido el esfuerzo para conseguir respaldo para Green Book; él ayudó a Weinstein a llevar a la victoria filmes como El paciente inglés y Shakespeare enamorado en los noventa. La promoción de El infiltrado del KKKlan la ha hecho Dani Weinstein (aunque tiene el mismo apellido, no hay relación familiar); ella fue la encargada de publicidad del estudio The Weinstein Co. de 2012 a 2016. Cynthia Swartz, quien estuvo en Miramax durante los años noventa, ha sido consultora en las estrategias de El infiltrado del KKKlan y Pantera negra.