La historia titulada "Rallying to Keep the Game Alive", de Ann Leary, retrata una dinámica marital muy común de una forma absolutamente fresca y reveladora —se trata de una historia en la que pienso con frecuencia—. "Mi cuerpo no te pertenece", de Heather Burtman, me atrapó y en ella se dice, mucho antes del movimiento #MeToo: esto es lo que se siente ser cosificada por ser una mujer joven. La historia "Cómo enamorarse de cualquier persona siguiendo estos pasos", de Mandy Len Catron, les enseñó a decenas de millones de personas en todo el mundo cómo ser vulnerables con un extraño. Y, la historia de Gary Presley, "Would My Heart Outrun Its Pursuer?", me abrió los ojos a cómo algunas personas deben superar la amargura de la discapacidad para dar paso al amor.