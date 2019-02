"Me encanta interpretarla", dijo Moreno, removiendo la cebolla y el ajo en la sartén. "Me encanta porque es absurda y banal. Es un montón de cosas poco agradables. Miente cuando debe hacerlo, pero esa es la parte divertida de su personalidad. Me encanta su vanidad, me hace reír. De verdad piensa que es un regalo de Dios para los hombres".