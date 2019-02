A mí me encantó la original. Me gustó tanto que me rehusé a ver Ugly Betty cuando la transmitieron en ABC. Pensé que nunca podría compararse. Betty era diferente a las otras protagonistas de novela en los años noventa y principios de los 2000, porque su sello distintivo era su intelecto, y no su belleza. Además, a pesar de los obstáculos sociales a los que se enfrentaba debido a la superficialidad de los demás, nunca sintió lástima por sí misma. En cambio, ella y su amigo Nicolás Mora incluso se reían de sus circunstancias. En el primer episodio de la versión original colombiana, mientras bromea acerca de lo difícil que es encontrar trabajo, Nicolás dice que deberían intentar unirse al circo. Betty, entre carcajadas, añade que deberían contratarlos para espantar a los leones a fin de que se comporten.