La organizadora profesional Beth Penn de Bneato Bar, autora de The Little Book of Tidying: Declutter Your Home and Your Life, dijo: "La organización no es algo a lo que llegues, sino un proceso continuo, algo en lo que trabajas constantemente". A continuación, algunos de los mejores consejos que vimos en el programa de Kondo, acompañados de la asesoría de una experta para ayudarte a mantener todo en orden después de purgar tu casa.