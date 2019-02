No obstante, un día del verano pasado llegó la esperanza: no eran 50.000 dólares, sino una carta de Anne-Marie Debbané, profesora de Geografía en la Universidad de San Diego, cerca del Centro de Detención Otay Mesa, donde estuvo durante los primeros veinte meses. "Siento muchísimo lo que has sufrido en Camerún y en este país", escribió. "Aplaudo la valentía, la osadía y la determinación que has demostrado para defender la justicia y la libertad".