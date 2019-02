Ubicado en lo alto de la bahía de Todos los Santos en la ciudad alta, el vecindario de Pelourinho está en el corazón del centro histórico, una maraña de calles empedradas y edificios coloniales de colores brillantes con balcones de hierro forjado. Es un lugar animado y encantador, digno de publicarse en Instagram. Las bandas de tambores tocan música en las calles, pero cuando hacen demasiado ruido recomendamos escapar a las zonas culturales, como el Museu Afro-Brasileiro (entrada: 6 reales, o alrededor de 1,60 dólares). No te pierdas los veintisiete páneles de madera grabada de orixás —espíritus de candomblé, la práctica religiosa sincrética que impregna la vida aquí— realizados por Carybé, un argentino convertido en soterpolitano (el gentilicio de los lugareños en portugués). La iglesia y el convento de São Francisco (5 reales) te dejará con la boca abierta; no te molestes en cerrarla al salir, pues al otro lado de la calle querrás probar una bola del helado caraíba (cereza acerola, jengibre y limón) en Le Glacier Laporte. ¿Pelourinho es un lugar turístico? Sí. ¿Debes tener cuidado con los carteristas? Sí. ¿Puedes visitar Salvador sin pasear por sus calles? Claro que no.