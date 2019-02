Si es cierto que, como me dijo alguna vez una lideresa política colombiana, "los partidos políticos son instituciones más machistas que el promedio", también lo es que su destrucción no ofrece sino un desierto para las mujeres. A un partido se le pueden imponer cuotas de representación. En un partido, con órganos y comités, las mujeres pueden pelear y ganar espacios hasta llegar a la cima. Nada de esto es posible en los vehículos electorales de los candidatos independientes. No hay hoy una sola mujer que ocupe la presidencia en América Latina. Eso no es casual. La licuefacción de los partidos es un camino rebosante de testosterona, para nuestro mal.