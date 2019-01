"Pasé tres días en el teléfono antes de encontrar un médico dispuesto a hacerlo y una clínica que tuviera los medicamentos", mencionó una mujer que sí logró que le practicaran un aborto este mes. Con el fin de que su familia no se enterara, solo nos proporcionó su segundo nombre, Arlene. "Me sentí sola y muy asustada. Me sentía como yo me imaginaba que era antes del referendo, como que estás haciendo algo a escondidas e ilegal".