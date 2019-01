Una foto sin fecha de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, muestra a Joaquín Guzmán Loera, a la izquierda, el capo mexicano conocido como El Chapo, con Alex Cifuentes Villa, en el centro. Durante más de una década, el narcotraficante eludió la captura alojándose en una serie de escondites en la cima de la montaña. Sus días allí fueron recordados por Cifuentes, uno de los asistentes que vivía con él. (United States Attorney’s Office, Eastern District of New York via The New York Times)