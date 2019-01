Mucha gente trabajó en esta película, frente a la cámara y detrás de ella. Además hubo toda esta mercadotecnia… esta campaña de los Oscar. No habría podido hacerlo solo. La gente realmente se esforzó. Todo el mundo me ha preguntado desde el principio: "¿Cómo te sientes respecto a las posibilidades esta película?". Me encanta estar en este punto con el filme: somos la apuesta improbable de ganar y me gusta estar en esa posición. Nunca he sido el favorito. Nunca. Y puedes citarme: somos el caballo negro de la carrera. En todos los sentidos.