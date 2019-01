Cuando viajo de vuelta al campo donde crecieron mis padres y donde pasé los primeros años de mi vida, rara vez necesito presentarme con los demás. Muchos me detienen de camino al colmado o cuando voy a casa de un pariente y me preguntan: "¿Y es que tú no te acuerdas de mí?". Pero nunca los reconozco. Me fui de ahí cuando era una niña pequeña, entonces a pesar de que ellos ven un linaje en mi rostro -los ojos de mi madre, la nariz de mi padre- para mí son desconocidos.