No me interesa argumentar sobre los sucesos relacionados con los niños de Covington. He leído y visto por lo menos media decena de recuentos y, en medio de la densa neblina de los videos capturados por móviles, no estoy seguro de qué paso exactamente. La historia parece bastante complicada para dedicarle un análisis cuidadoso, pero no es de sorprender que nadie la haya examinado como es debido en los pocos momentos que revisé Twitter el pasado fin de semana.