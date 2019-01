El informe, escrito por 37 científicos de dieciséis países y publicado el 16 de enero en la revista médica The Lancet, en conjunto con un grupo de defensa llamado EAT Forum, fue financiado por la Wellcome Trust y la Stordalen Foundation. Además de las recomendaciones sobre la carne, hace un llamado a favor de frenar el desperdicio de alimentos, una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de reformar el sector agrícola para que no empeore la deforestación y la explotación de agua donde casi no la hay.