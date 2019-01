Y eso, claro, no es sano. Sucede que no deja de ser trágico que la elección del presidente de la nación más poderosa del mundo se defina por oposición antes que por propuestas. Y es ciertamente agrio que el modo de combatir a Trump sea con medidas que pueden dañar la operación de la mayor economía global. Y, por supuesto, no hay nada alegre en los muros: separan, nunca reúnen.