"Lo que tengo es el sentimiento de la gente, lo que me dice sobre lo que estamos haciendo, y he recibido mucho respaldo, muchas muestras de solidaridad. Me han expresado que no dé marcha atrás en la lucha contra la corrupción", dijo el domingo. "Yo ya tomé la decisión de seguir adelante y de limpiar de corrupción el país. Esa es la respuesta".