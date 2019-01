Tony me decía que me amaba, varias veces al día, me daba masajes de pies en las tardes cuando estábamos en su sofá con vista al mar y siempre tenía a la mano alguna botella de vino tinto. Le gustaba que estuviera cerca, pero nunca hizo muchos intentos para conocerme de verdad. No me preguntaba sobre los libros que leía ni buscaba escuchar mis canciones favoritas para ver qué decían sobre mí.