A principios de este mes, se hizo viral un artículo publicado en BuzzFeed News sobre el agotamiento como la enfermedad perenne de los milénials, pues dio en el clavo a un asunto con el que se identifican muchos jóvenes de esta generación que trabajan de más y se obsesionan con la productividad. En él, la escritora Anne Helen Petersen comentó que los milénials tienden a descuidar tareas visiblemente sencillas que no están relacionadas de forma directa con el trabajo, como ir a la oficina de correos o lavar la ropa. (¡Me declaro culpable!) Petersen describió el agotamiento como un problema sistémico: "El problema con el agotamiento holístico que lo consume todo es que no tiene solución. No puedes optimizarlo para que termine más rápido". Su ensayo encendió una alarma en mi cabeza y le puso nombre a una sensación latente que he tenido durante mucho tiempo. Algo tiene que ceder.