"¡Perdóname!", quería gritar mientras estaba ahí sentado en la cama, en silencio. "Perdóname por no tener esto practicado. Perdón pues todas las películas y canciones de las que dependí para intentar educarme no son de ayuda en el mundo real. Perdón porque yo no me tomé de la mano con nadie hasta mis veintes y que no besé a nadie que me importara hasta esa edad. Perdón, pues tú eres la persona de la que ahora voy a intentar aprender".