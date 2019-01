Las mujeres mayores hemos aprendido la importancia de tener expectativas razonables. Sabemos que no se cumplirán todos nuestros deseos, que el mundo no está planeado para complacernos y que los demás, en especial nuestros hijos, no esperan nuestras opiniones y juicios. Sabemos que las alegrías y las penas de la vida están tan mezcladas como la sal y el agua en el mar. No esperamos la perfección, ni siquiera el alivio al sufrimiento. Un buen libro, una rebanada de tarta casera o la llamada de una amiga nos puede traer inmensa felicidad. Como lo explicó mi tía Grace, quien vivió en los montes Ozark: "Consigo lo que quiero, pero sé qué debo querer".