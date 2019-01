Yo no sé qué hacer con eso. Creo que hay que poder ser hincha sin que eso signifique volverse un ser repugnante, un ser que representa tantas cosas que yo no querría representar. No ser alguien que cree que no hay nada mejor que ganar, no ser alguien que postula que cualquier medio es bueno para llegar a ese fin, no ser alguien que puede gritar "Negro de mierda", no ser alguien que puede descalificar al adversario llamándolo puto, no ser alguien que tiene o contiene tantos problemas con la sexualidad que para decir "Te ganamos" dice "Te cogimos". No ser alguien, sobre todo, a quien nada le importa más que eso.