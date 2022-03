Escotes corazón y siluetas andróginas: los grandes protagonistas de los Premios Oscar 2022

Tras dos años marcados por las opciones neutras, cómodas y sencillas, la moda quiere renacer y fueron muchas las celebridades que eligieron opciones estilísticas mucho más arriesgadas o coloristas

Como todo y todos en el mundo, los Premios de la Academia han pasado por un momento extraño desde el comienzo de la pandemia. Pero después de la ceremonia de entrega de premios no tradicional del año pasado, en la que a las celebridades se les tuvo que recordar después de un año de eventos cancelados y selfies de cuarentena que los Oscar no eran realmente un lugar para ir casual, la emblemática premiación vuelve a la normalidad una vez más, con una alfombra roja tradicional y el desfile de alta costura que ello conlleva.

Sí, las películas son imprescindibles, su aportación a la cultura insustituible. Pero no nos engañemos, uno de los mayores atractivos de los Oscar no son los premios, sino la ropa: la opulencia desvergonzada con la que las estrellas se visten mientras aplauden el arte de los demás. El evento brinda la oportunidad de vestir a los diseñadores más legendarios en uno de los lugares más legendarios: el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Algunos de los momentos más importantes en los anales de la moda tuvieron lugar en la alfombra roja de los Premios de la Academia, y esta noche, durante los Premios de la Academia de 2022, las celebridades claramente anhelaban volver a hacer historia. Solo el tiempo dirá si los vestidos de esta noche tendrán el poder de permanencia de, por ejemplo, el vestido de tafetán color chicle de Gwyneth Paltrow de 1999, pero nunca digamos nunca.

“Siempre luego de una crisis, los colores y brillos reverdecen y aparecen con toda su fuerza. Lo que vimos en esta edición de los Premios de la Academia fue un claro retorno al glamour que existía en los años 40 y 50. La palabra ‘glamour’, que a menudo es mal utilizada, significa ‘hechizo’ o ‘encantamiento’. En estos eventos las estrellas del mundo del cine y del espectáculo nos encandilan y hacen que todos deseemos utilizar estas tipologías. Decimos que Hollywood es la nueva elite aristocrática sin títulos nobiliarios. Volvimos a lo que se había perdido de la fábrica de los sueños a través de carga de texturas, cinturas muy marcadas y ensanchamiento de caderas (una vuelta a la feminidad)”, sostuvo en diálogo con este medio Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación.

La evolución de la moda ha ido siempre en consonancia al desarrollo de los acontecimientos, puesto que la manera de vestir se iba adaptando a las necesidades o costumbres del momento. El impacto causado por la moda de los años 40 y 50 perdura en nuestros días y las especialistas aseguran que incluso pudo verse en los atuendos de los famosos esta noche en Hollywood (REUTERS)

Entre todos los vestidos de gala, como es costumbre, se repitieron varias fórmulas. Tras dos años marcados por las opciones neutras, cómodas y sencillas, la moda quiere renacer y fueron muchas las celebridades eligieron opciones estilísticas mucho más arriesgadas o coloristas. Por otra parte, estuvieron los que quisieron apostar todo a uno de los tonos más atemporales y más repetidos sobre todas las alfombras rojas: el negro. “Los looks en negro se presentan como un discurso intelectual hermético y austero. La tonalidad apareció en muchos vestidos y en los hombres con chaquetas cruzadas, muy de los años 80, con pantalones ajustados y la pajarita sobre camisas blancas” , añadió Doria.

La evolución de la moda ha ido siempre en consonancia al desarrollo de los acontecimientos, puesto que la manera de vestir se iba adaptando a las necesidades o costumbres del momento. El impacto causado por la moda de los años 40 y 50 perdura en nuestros días y los especialistas aseguran que incluso pudo verse en los atuendos de los famosos esta noche en Hollywood donde los brillos, los escotes corazón y las siluetas andróginas fueron los protagonistas. Para Doria, el largo de las faldas y vestidos “fue muy años 50, a media pierna. El rojo que se eligió y el tipo de escote particular es muy de diva de los años 40. Muchos de los vestidos tenían tops drapeados y off the shoulders al estilo Grace Kelly. Hay un retorno y una mirada refrescante de lo mejor y la mayor fantasía que tiene el mundo del espectáculo”.

La nominada a la mejor actriz, Nicole Kidman, lució una serie de brillos en la cola de su propio vestido Armani Privé en color bígaro (REUTERS)

“También se observó una mezcla de siluetas de los años 60, 70 y 80, por ejemplo, siluetas delgadas y andróginas, cuerpo de amazona de hombros potentes, y robusto y los torneados armónicos deportivos todos enfatizados a través de la tipología vestido . Las asimetrías equilibradas y compensadas fueron un must y los atuendos fueron de un extremo a otro; desde la máxima austeridad o extremo derroche de texturas, volúmenes y bordados, hasta lo más sobrio y clásico. Está muy relacionado a la sociedad actual que ve de extremo a extremo”, remarcó la especialista.

Lily James, estrella de Pam and Tommy de Hulu, y las actrices de King Richard Saniyya Sidney y Demi Singleton usaron vestidos de color pastel con aplicaciones brillantes, opciones juveniles y delicadas para un trío de actrices que incluye a dos adolescentes.

Las siluetas, sin embargo, variaban: la delgada zapatilla de ballet rosa Atelier Versace de James presentaba una cola fluida, mientras que el vestido lavanda largo de Miu Miu de Singleton mostraba sus tobillos, y el Armani Privé strapless rosa y azul de Sidney se deslizaba elegantemente sobre la alfombra roja con una falda completa. La nominada a la mejor actriz, Nicole Kidman, también lució una serie de brillos en la cola de su propio vestido Armani Privé en color bígaro.

“Diría que la gama de los lilas, los brillos y las transparencias fueron las principales tendencias de la alfombra roja. Incluso algunas se fusionaron para crear una tendencia en sí misma. Un ejemplo de ello es el atuendo que eligió Jessica Chastain, una de las actrices más destacadas con su estilismo. La mujer de 44 años, nominada en la categoría de Mejor Actriz por The Eyes Of Tammy Faye, llegó a los Oscar con un impresionante vestido de Gucci, cobrizo en la parte superior y color lila en falda y con detalles de volados en el ruedo”, opinó a Infobae Laura Malpeli, asesora de imagen y directora de Styletto Image Studio.

Jessica Chastain llegó a los Oscar con un impresionante vestido de Gucci, cobrizo en la parte superior y color lila en falda y con detalles de volados en el ruedo (REUTERS)

“Los colores metalizados y las flores como agregados o elementos de decoración para resaltar diferentes partes de los atuendos también se hicieron notar. Ya sea en estampas o a través de piedras. El tul, los volados y las transparencias se utilizaron para aportar un touch romántico o mucho más shocking”, agregó Malpeli.

Es la regla de estilo que todos los propietarios de Ferrari conocen bien: cuando es rojo, no necesita hacer mucho más para llamar la atención. Rosie Pérez, presentadora de la ceremonia junto a sus coprotagonistas de Los hombres blancos no saben saltar, apareció en la alfombra roja con un vestido de Christian Siriano con cuello halter y capa del mismo color. Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz de reparto por El poder del perro, lució un Christian Lacroix off shoulder y con volados. Tracee Ellis Ross, mientras tanto, complementó su Carolina Herrera strapless con solo una gargantilla de perlas de color blanco brillante.

Y Amy Forsyth, estrella de CODA, lució un Marchesa de un solo hombro en tono tomate con volantes en el corpiño. Las cuatro mujeres combinaron sus looks con un labio rojo audaz. Ariana DeBose, nominada a mejor actriz de reparto por West Side Story, se saltó esa elección de maquillaje en particular, pero complementó su traje pantalón de dos piezas Valentino Haute Couture con una espectacular capa roja.

Rosie Pérez, presentadora de la ceremonia junto a sus coprotagonistas de "Los hombres blancos no saben saltar", apareció en la alfombra roja con un vestido de Christian Siriano con cuello halter y capa del mismo color (REUTERS)

Según Javier Saiach, el diseñador que eligen las celebridades argentinas con un amplio reconocimiento internacional en Miami, Paraguay y Europa, “hubieron tres tendencias muy marcadas: los vestidos más modernos al nuevo largo que es hasta el tobillo, los colores pasteles combinados con metalizados y para hombres, el tono sobre todo”.

El esmoquin blanco y negro tradicional estaba vivo y bien en los Premios de la Academia de este año, pero no llamó la atención de tantas personas como su variante más atrevida. Los presentadores Josh Brolin y Jason Momoa de Dune vistieron de negro con camisas de vestir negras debajo (el conjunto de Momoa era un Henry Poole reciclado que complementaba un pañuelo de bolsillo con los colores de la bandera de Ucrania).

Wesley Snipes, que presentó junto a Pérez, vestía un brillante traje de pantalón corto de Givenchy en color bordeaux con medias debajo a juego. El cantautor Sebastián Yatra, y el actor de El poder del perro, Kodi Smit-McPhee, llevaron la tendencia a un reino de colores pastel: Yatra combinó un esmoquin Moschino de color rubor con una corbata de lazo negra, mientras que Smit-McPhee optó por un look azul claro de pies a cabeza de Bottega Veneta.

Mientras que sus colegas en esta lista decidieron renunciar a la tradicional camisa de vestir blanca, Timothée Chalamet, estrella de Dune, decidió perder la camisa por completo y apareció en la alfombra roja con un conjunto negro de Louis Vuitton con una chaqueta con lentejuelas extraída de la más reciente colección para mujeres, pantalones cortos negros y un pecho al desnudo adornado solo por un collar colgante Cartier Panthère.

El actor Timothee Chalamet deslumbró a todos al llevar un elegante blazer negro bordado de la firma Louis Vuitton, extraído de la más reciente colección para mujeres (REUTERS)

Sin embargo, los esmóquines no fueron solo para hombres: la coanfitriona Wanda Sykes vistió un esmoquin completamente blanco de Pamella Roland . Por su parte, Kristen Stewart, nominada a mejor actriz por su interpretación de la princesa Diana en Spencer, eligió un conjunto que no es un vestido y trasciende la categoría de esmoquin: un minitraje negro de Chanel, una camisa de vestir abierta hasta la cintura, con tacones de aguja negros.

En los últimos años, “lo que sea que Lupita Nyong’o use” se ha convertido en un espectáculo perenne que se espera con ansias en cualquier entrega de premios. Y los Oscar de este año no fueron la excepción, ya que la estrella de Nosotros brilló (literalmente) con un Prada texturizado dorado y rosa de manga tres cuartos, con borlas doradas que brillaban bajo el sol de Los Ángeles mientras caminaba. La asesora de imagen Gabriela Gurmendi opinó sobre su look: “Una tendencia fuera y dentro de la alfombra roja: el brillo como protagonista. El rojo, el lavanda y el rosa fueron sin lugar a dudas los colores más elegidos y que serán tendencia en 2022″.

