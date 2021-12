Por qué los estudiantes que se autoperciben como multilingües tiene un mejor rendimiento escolar

Aquellos que se identificaron a sí mismos como multilingües por lo general superaron a sus compañeros no solo en materias como francés y español, sino también en materias no lingüísticas como matemáticas, geografía y ciencias

Multilingüe es un términos comúnmente utilizado por entornos educativos y contextos sociales más amplios. Sin embargo, quién se considera como tal a menudo está mal definido e interpretado de diferentes maneras, particularmente en contextos escolares. Por ejemplo, en el Reino Unido, el número de estudiantes con idioma adicional (EAL) se toma con frecuencia como un indicador de cuán multilingüe es una escuela; sin embargo, este enfoque pasa por alto la gama completa de participación de los estudiantes con el idioma, ya sea dentro o fuera de la escuela.

En este contexto, un nuevo estudio realizado en la Universidad de Cambridge, entre poco más de 800 alumnos en Inglaterra, encontró una relación positiva entre las puntuaciones del rendimiento escolar y la “identidad multilingüe”: una referencia a si los alumnos sentían una conexión personal con otras lenguas a través del conocimiento y el uso. Aquellos que se identificaron a sí mismos como multilingües por lo general superaron a sus compañeros no solo en materias como francés y español, sino también en materias no lingüísticas como matemáticas, geografía y ciencias .

Esto se aplicó tanto si hablaban un segundo idioma con fluidez como si no . Quizás sorprendentemente, sin embargo, no todos los alumnos que fueron descritos oficialmente por sus escuelas como que tenían un segundo idioma se consideraban multilingües, a pesar de que los centros educativos y el gobierno utilizan el término como un sustituto del multilingüismo. En consecuencia, estos alumnos no necesariamente se desempeñaron mejor (o peor) que sus compañeros. Los resultados indican que alentar a los alumnos a identificarse con los idiomas de familia y valorar los diferentes estilos de comunicación podría ayudarlos a desarrollar una mentalidad que apoye el progreso académico en general.

Es posible que los niños que se ven a sí mismos como multilingües tengan una especie de mentalidad de crecimiento que tenga un impacto en un logro más amplio

Otra investigación reciente ha abogado por ampliar el alcance de las lecciones de idiomas para que, además de estudiar el vocabulario y la gramática, los alumnos exploren la importancia de los idiomas y su importancia para sus propias vidas. Este nuevo estudio fue el primero en examinar la relación entre la identidad multilingüe y el logro. Fue dirigido por académicos de la Universidad de Cambridge y los hallazgos se publican en el Journal of Language, Identity and Education.

Dee Rutgers, investigador asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, y participante de ambos estudios, indicó al respecto que: “la evidencia sugiere que cuanto más multilingüe se considere, mayor será su puntuación académica. Si bien necesitamos comprender más acerca de por qué existe esa relación, es posible que los niños que se ven a sí mismos como multilingües tengan una especie de mentalidad de crecimiento que tenga un impacto en un logro más amplio” .

Linda Fisher, Lectora en Educación de Idiomas en la Universidad de Cambridge, afirmó que “podría haber un caso sólido para ayudar a los niños que piensan que no pueden aprender idiomas a reconocer que todos usamos una variedad de herramientas de comunicación, y que dominar un idioma es simplemente aumentar ese rango. Esto puede influir en la actitud y la confianza en uno mismo, que es directamente relevante para el aprendizaje en la escuela. En otras palabras, lo que crees que eres puede ser más importante que lo que otros dicen que eres”.

Los autores del estudio argumentan que ser multilingüe significa mucho más que la definición oficial de usar una lengua extra o de estar “expuesto a un idioma en casa que se sabe o se cree que no es el inglés”. Sugieren que incluso los jóvenes que se ven a sí mismos como monolingües poseen un “repertorio” de comunicación. Por ejemplo, pueden usar diferentes dialectos, aprender palabras y frases durante las vacaciones, conocer el lenguaje de señas o comprender otros tipos de “lenguaje”, como el código de computadora.

El simple hecho de tener experiencia en otros idiomas claramente no se traduce necesariamente en una identidad multilingüe porque el estudiante puede no valorar la experiencia

El estudio involucró a 818 alumnos en cinco escuelas secundarias en el sureste de Inglaterra. Además de establecer si los alumnos estaban registrados oficialmente como conocedores de otra lengua, los investigadores preguntaron a cada uno si se identificaba personalmente como tal. Por separado, se pidió a cada alumno que representara dónde se veían a sí mismos en una escala de 0 a 100, donde 0 representaba ‘monolingüe’ y 100 ‘multilingüe’. Estos datos se compararon con sus resultados de académicos en nueve materias.

Los estudiantes que hablaban un segundo idioma en casa no siempre se identificaban personalmente como multilingües. Por el contrario, los alumnos que se veían a sí mismos como multilingües no siempre eran los que la escuela consideraba que tenían el inglés como idioma adicional. “El hecho de que estos términos no se correlacionen más de cerca es sorprendente considerando que supuestamente todos miden lo mismo -dijo Rutgers-. El simple hecho de tener experiencia en otros idiomas claramente no se traduce necesariamente en una identidad multilingüe porque el estudiante puede no valorar la experiencia”. El estado informado por la escuela no tuvo ningún impacto en los resultados académicos, aunque los alumnos que se identificaron a sí mismos como multilingües generalmente obtuvieron mejores resultados que sus compañeros. Aquellos que se consideraban a sí mismos de ese modo en la escala 0-100, sin embargo, obtuvieron mejores resultados académicos en todos los ámbitos.

La fuerza de esta relación varió entre los sujetos y, nuevamente, fue particularmente pronunciada en los idiomas modernos. Sin embargo, en las nueve asignaturas evaluadas, cada aumento de puntos en la escala de monolingüe a multilingüe se asoció con un aumento fraccional en los puntajes de los exámenes de los alumnos. Por ejemplo: se encontró que un aumento de un punto corresponde a 0.012 de una calificación en Ciencias y 0.011 de una calificación en Geografía. Los estudiantes que se consideran muy multilingües, según esta medida, normalmente obtendrían una calificación completa más alta que aquellos que se consideran monolingües.

Por lo tanto, identificarse positivamente como multilingües a menudo podría ser suficiente para empujar a los estudiantes que, de otro modo, estarían un poco por debajo de un cierto grado al siguiente nivel. Los hallazgos parecen indicar que la mentalidad positiva y la confianza en uno mismo que se desarrolla típicamente entre los alumnos con una identidad multilingüe tiene beneficios indirectos para su educación en general. Los autores añaden que esto podría cultivarse en las aulas de idiomas: por ejemplo, exponiendo a los jóvenes a programas de aprendizaje que exploren diferentes tipos de idiomas y dialectos, o alentándolos a pensar en cómo los idiomas moldean sus vidas tanto dentro como fuera de la escuela. “Con demasiada frecuencia pensamos en otros idiomas como algo que no necesitamos saber o como algo difícil de aprender -concluye Fisher-. Estos hallazgos sugieren que si se debiera animar a los alumnos a verse a sí mismos como aprendices de idiomas activos y capaces, lo que podría tener un impacto realmente positivo en su progreso más amplio en la escuela”.

