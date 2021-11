De Nueva Zelanda a Grecia: 9 destinos para seguir la ruta del vino

California es una de las regiones vitivinícolas más famosas del mundo (foto: Oficina de Turismo de California)

Combinar unas vacaciones con un tour de cata de vinos puede ser una gran idea para sumergirse en pueblos diferentes, sitios poco transitados y encontrarse con nuevas culturas y modos de hacer diversos. Aunque Europa es uno de los grandes actores en el mercado del vino, otros continentes y países tienen sus propios desarrollos.

Los recorridos del vino brindan una oportunidad única para aprender más sobre la bebida, la historia y las prácticas de cada región. Conocer a los enólogos, que generalmente se hacen cargo de su negocio familiar, y al que, acodado en el bar del lugar, suele dar los mejores consejos. Aquí una ruta para empezar a visitar de a una.

1 - Cromwell, Otago, Nueva Zelanda

Otago, en Nueva Zelanda, es la región vitivinícola más austral del mundo (foto: Oficina Turismo Otago)

La ciudad se estableció después de que se descubriera una gran reserva de oro en el siglo XIX. Más tarde, cuando la extracción de oro llegó a su fin, la tierra fértil se ha utilizado para cultivar frutos y viñedos hasta el día de hoy. Otago es la región vitivinícola más austral del mundo y Cromwell también produce vinos muy finos. Además de los recorridos de degustación de vinos, es un sitio ideal para disfrutar de caminatas, ciclismo de montaña y pesca en el cristalino lago Dunstan .

El desfiladero, erosionado por dos ríos, lo convierte en un lugar maravilloso para el senderimso. Cromwell también apoya a los artistas, por lo tanto, las galerías y los museos invitan a los lugareños y turistas a admirar las artes y la artesanía.

The 4 Barrels Walking Wine Trail es un recorrido a pie gratuito que se puede hacer a ritmo propio a cuatro de las salas de degustación de vinos premium de Central Otago. El sendero circular de ocho kilómetros comienza en Viñedo de Misha, y también visita Vinos de oro, Base de Scott y Viñedo de árbol cortejo. Para caminar el circuito debería destinarse entre 3 a 4 horas para incluir paradas de degustación y comidas.

Es ideal detenerse a probar algunos de los mejores pinot gris, rosado, chardonnay y sauvignon blanc en Central Otago mientras se capturan los colores vibrantes de los huertos cercanos y el paisaje pintoresco del lago Dunstan.

2 - Rippon Winery, Wanaka, Nueva Zelanda

Wanaka es una zona conocida por ser el viñedo más fotografiado del mundo (foto: Oficina de Turismo de Wanaka)

Una zona que no solo produce vinos aclamados, sino que también es conocida por ser el viñedo más fotografiado del mundo. Al parecer, los enólogos encontraron el lugar perfecto para instalarse. La sala de catas está abierta todo el año. Incluso es posible conocer y ser atendido por Nick Mills, el enólogo, en persona, cuya familia estableció el negocio en 1982.

No solo el vino, las bodegas y los excelentes recorridos son una tentación aquí, sino que los visitantes siempre podrán admirar una gran cantidad de hermosos sitios naturales vírgenes apenas darse vuelta.

Una parcela de tierra a orillas del lago Wanaka, Rippon ha sido atendida por la familia Mills durante cuatro generaciones. Es a través de las 15 hectáreas de viñedos de la finca que se mantiene y comunica la integridad de la tierra, fomentando un vino de atributos naturales y cultivados.

Es un sitio en donde detenerse en el recorrido retorcido de la raíz de la vid, las preparaciones biodinámicas, el compost rico en hongos, el apretón de manos al comienzo del día, la cerveza al final. Es, por supuesto, la relación entre todas estas cosas, junto con la mente dispuesta a apreciarlas, lo que hace un lugar único y le permite encontrar su verdadera voz.

Todos sus vinos se elaboran con fermentos salvajes . Tanto Juenesse como Maduro Pinot Noir pasan 18 meses en barrica y entran en botella sin filtrar ni clarificar. Sus Rieslings y Pinot Noir se guardan en botella durante un año antes de salir al mercado. Todos los vinos Rippon provienen de algunas de las cepas más antiguas de la región, todas de un solo viñedo.

3 - Terrazas de viñedos de Lavaux, Suiza

Los viñedos de Lavaux se consideran un verdadero tesoro nacional y están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (foto: Oficina de Turismo de Lavaux)

Ubicado en el cantón de Vaud y extendido a orillas del hermoso lago de Ginebra, Lavaux es una región pintoresca, famosa por las vastas áreas cubiertas por viñedos en terrazas. La tradición se remonta al siglo XI, cuando los monjes cultivaban las uvas. Los viñedos de Lavaux se consideran un verdadero tesoro nacional y están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Incluso el músico Prince ha cantado sobre ellos en su álbum 20Ten.

La ruta de senderismo ofrece no solo excelentes lugares, sino que también pasa por la ciudad medieval de St. Saphorin, auténticos pueblos suizos, bodegas y pubs, que permiten probar los vinos locales. También está el tren Lavaux-Panoramic, que lleva al visitante por los lugares más que pintorescos.

Justo al comienzo de este recorrido, el St. Saphorin medieval con sus callejones estrechos y las casas de los viticultores característicos de los siglos XVI al XIX merece una visita. El campanario de la iglesia original de la ciudad todavía adorna muchas etiquetas de vino en la actualidad. Se dice que vale la pena pecar por el Auberge de l’Onde, un establecimiento que recuerda una tradición hospitalaria centenaria y donde se sirven delicias locales en tres plantas. Pasar descuidadamente por bodegas y pubs tradicionales sería un crimen.

Después de todo, aquellos que quieran experimentar el paisaje con todos los sentidos también deben probarlo. Y después de una copa de Chasselas, las dinámicas subidas y bajadas del sendero a Lutry son el doble de divertidas . Algunos días de la semana el “Lavaux Express” está listo para transportar cómodamente a senderistas cansados a través de la región, Patrimonio de la Humanidad, al igual que el tren “Lavaux-Panoramic”, que lleva a los senderistas por la misma región.

4 - Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Las bodegas en las afueras de Ciudad del Cabo ofrecen una impresionante cordillera como el telón de fondo (foto: Oficina de Turismo de Ciudad del Cabo)

Sudáfrica es otro país que produce grandes vinos y también cuenta con numerosas maravillas naturales. Las bodegas, que se encuentran a poca distancia en auto de Ciudad del Cabo ofrecen recorridos de degustación de vinos, mientras que la impresionante cordillera descansa como el telón de fondo para toda la escenografía. Las uvas se cultivaron en estos viñedos ya en el siglo XVII.

El interior increíblemente verde más allá de Ciudad del Cabo rivaliza fácilmente con la belleza de la mayoría de los viñedos franceses. Se cree que el gobernador holandés Jan van Riebeeck trajo las primeras vides al Cabo en el siglo XV. Los colonos holandeses plantaron huertos y huertos aquí para suministrar productos frescos a los barcos que pasaban. Hoy en día, estos jardines se han extendido para formar una colcha ondulada de viñedos. Stellenbosch es probablemente la ciudad vinícola más conocida del distrito, con más de 150 productores, cuyo Pinotage y Sauvignon Blanc espumoso son reconocidos en todo el mundo.

Una curiosidad única llega de la mano del viaje en tranvía. Es posible explorar la región vinícola de Franschhoek en una excursión en tranvía con paradas libres , lo que le permite explorar las bodegas que más interesen a propio ritmo. Una manera de ponerse cómodo y disfrutar del paisaje mientras se desplaza por los viñedos repartidos por las ondulantes colinas, se podrá probar el vino que se quiera sin preocuparse de quién será el conductor.

El cómodo traslado de ida y vuelta a los hoteles de Ciudad del Cabo hace que sea una sencilla opción de puerta a puerta. Muchos visitantes están tan cautivados por Stellenbosch que olvidan que hay otros placeres antiguos esperando ser arrancados más allá de las colinas en las ciudades de Franschhoek, Worcester, Paarl y Wellington. Cada uno de estos tiene sus propias rutas del vino, por supuesto, pero estos Cinco Grandes se pueden unir fácilmente como un collar de joyas con un recorrido más largo. El viaje de 183 kilómetros se puede hacer en un solo día, o deteniéndose en cada sitio.

5 - Valle de Yarra, Australia

El valle de Yarra produce una gran cantidad de cepas, incluidos Shiraz, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon y vinos espumosos (foto: Oficina de Turismo de Melbourne)

A solo una hora de Melbourne emerge una zona de vastos viñedos. Decenas de bodegas, que a menudo abren los siete días de la semana, invitan a los huéspedes a degustar sus vinos. El valle de Yarra produce una gran cantidad de cepas, incluidos Shiraz, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon y vinos espumosos.

La cercanía con la ciudad representa una tentación interesante para aquellos que gustan de la vida de las urbes. Una escapada basta para llegar a los mejores recorridos de vinos de la zona.

El paisaje único del valle de Yarra es una gran parte de lo que lo convierte en una de las mejores regiones vinícolas del mundo. Con montañas a ambos lados como un par de brazos abiertos y acogedores, sigue el icónico y culturalmente significativo río Yarra a través del fondo del valle, que luego serpentea hasta Melbourne.

Con más de ochenta viñedos dispersos en Healesville, Coldstream, Yarra Glen, Sevilla y Lilydale, el valle de Yarra es la principal región de clima frío de Australia. En los últimos años, otras variedades muy aclamadas se han robado el espectáculo, como Nebbiolo, Gamay, Arneis, Sangiovese y Savagnin.

6 - Creta, Grecia

Creta ofrece escenarios de película para disfrutar una buena copa de vino (foto: Oficina de Turismo de Creta)

El borde sur del Mar Egeo tiene la isla más grande y famosa de Grecia, Creta (Kriti). La historia del vino aquí se remonta al 5000 a. C. , con los minoicos de la antigua Creta, que se cree que se encuentran entre las primeras civilizaciones de Europa. Las excavaciones arqueológicas en todo el Mediterráneo descubrieron ánforas con insignias cretenses, una marca de la grandeza del vino griego. En la Edad Media, los famosos vinos dulces Malvasia se enviaban desde Creta a toda Europa, a los centros más importantes de la época . Con un pasado ilustre, la moderna región vinícola de Creta a partir de hoy sigue prosperando.

Creta es la zona vinícola más antigua en uso continuo en Europa. Esta antigua cultura también alberga el lagar más antiguo del continente, una reliquia de más de 3500 años, descubierto en Vathypetro, un lugar a unos 20 km de Iráklion.

La región vinícola de Creta no solo está hecha de historia. Casi 8.000 hectáreas de viñedo representan el 11,9% de la producción vitivinícola actual del país. Las últimas décadas transformaron los vinos de Creta, resultado de un nuevo enfoque en los viñedos. El surgimiento de una nueva generación de enólogos trajo nuevas técnicas del extranjero, cultivando las uvas autóctonas únicas entre las variedades clásicas de manera inventiva.

La combinación de variedades particulares colocadas en un terruño único da como resultado un sabor y un perfume originales para los vinos de Creta. Las variedades tintas autóctonas como Liatiko, Mandilaria, Kotsifali y Tsardana mezcladas con el clásico Cabernet Sauvignon y Syrah crean un estilo auténtico en las botella s.

El distintivo de Creta es el resultado de suelos calizos en cadenas montañosas y clima mediterráneo característico. Las subregiones de Arhane, Peze, Dafnes y Sitia forman la región vinícola de Creta. Las variedades deslumbran. En tinto: Cabernet Sauvignon, Syrah, Liatiko, Mandilaria, Kotsifali, Mantilari, Tsardana y Romeiko. En blanco: Sauvignon Blanc, Vilana, Athiri, Vidiano, Dafni, Thrapsathiri, Malvazia di Candia (Malvazia de Chandakas), Moscatel de espina y Plyto.

7 - California, Estados Unidos

Los valles de Napa y Sonoma, Santa Bárbara, entre otros sitios se pueden explorar en auto o en un tour (foto: Oficina de Turismo de California)

Con más de 4.000 bodegas en todo el estado, California permite degustar vinos galardonados en casi cualquier lugar . Rutas del vino clásicas y prometedoras, algunas demasiado llenas de bodegas para abordar en una semana y otras lo suficientemente limitadas para experimentar en una tarde, lo ayudarán a comenzar. Muchas bodegas ofrecen degustaciones gratuitas de cosechas seleccionadas, pero algunas cobran una tarifa, que a veces incluye una copa de recuerdo y generalmente se reembolsa si se compra una botella o dos.

Placer Wine Trail no decepcionará. Las 20 bodegas paralelas a la Interestatal 80 aprovechan los veranos típicamente cálidos y secos de la región para producir audaces variedade s italianas, españolas y del Ródano como Tempranillo, Barbera, Syrah, Viognier y Petit Sirah.

Aproximadamente dos horas al norte de San Francisco, las carreteras de Sonoma, célebre región vinícola pueden llevar a través de Alexander Valley, Dry Creek Valley y Russian River Valley. En el camino, se encuentra la tranquila ciudad de Guerneville (un destino favorito para los viajeros LGBTQ +) y el lujoso Healdsburg, con sus salas de degustación y cenas en el Farmhouse Inn, galardonado con una estrella Michelin, y un alojamiento de lujo: el elegante Hotel Healdsburg.

El valle de Napa, la contraparte bucólica y paralela de la concurrida carretera estatal 29, presenta las prestigiosas bodegas Joseph Phelps, ZD Wines y Signorello Winery, además de la famosa colección de bodegas Stags Leap District, que son la meca del Cabernet Sauvignon y otros tintos de gran cuerpo del Valle de Napa. Aquí también hay vino espumoso, especialmente en Mumm Napa. Otros lujosos complejos vinícolas interesantes son el Auberge du Soleil de Relais & Châteaux o el elegante Solage Calistoga.

8 - Provenza, Francia

La Provenza francesa es una de las regiones más bellas del Mediterráneo (foto: Oficina de Turismo de Provenza)

Provenza, especializada históricamente en rosado, tiene una historia vitivinícola milenaria . Sus viñedos se extienden sobre paisajes en constante cambio, alrededor de ciudades históricas, en la costa mediterránea y en el interior.

Desde las puertas de Niza hasta la región de la Camarga, la ruta del vino de Provenza lleva desde la costa hasta las montañas y los pintorescos pueblos encaramados en lo alto. Combina 430 viñedos y bodegas cooperativas, todas ellas comprometidas con la calidad. Esto garantiza una experiencia personalizada, catas de vino con un experto (a veces se cobra una tarifa) y recorridos por las bodegas y viñedos (a veces con cita previa). Entre los viajes a los viñedos, se pueden descubrir los hoteles boutique de Aix-en-Provence, la montaña Sainte-Victoire (que fue pintada por Cézanne) y el anfiteatro romano de Fréjus. También puede explorar los viñedos a pie, en bicicleta o incluso en barco.

En Provenza, el rosado está anclado en las tradiciones de la viticultura: el clima, la ubicación de los viñedos y las variedades de uva adecuadas . Durante muchos años, los enólogos han desarrollado una amplia experiencia. Provenza también produce vinos tintos fuertes y redondos, así como vinos blancos refrescantes y muy aromáticos.

La ruta continúa hasta Bédoin, a la sombra del Mont Ventoux, se encuentra un pueblo magnífico, uno de los bosques comunales más grandes de Francia y, sobre todo, un vino excepcional clasificado AOC: Côtes du Ventoux. El paso ideal es la enoteca Chez Léon para saborear esta joya ligera y afrutada. Luego es adecuado seguir camino al Luberon para hacer un recorrido por las magníficas bodegas antiguas del castillo de Clapier. En la agenda, una degustación de muchos vinos AOC, incluidos Cuvées Soprano y Vibrato.

En el corazón de la Provenza Verte, el primer pueblo de vid orgánica en Francia, ofrece un soplo de oxígeno fresco . Desde aceite de oliva hasta mermeladas e incluso caracoles: aquí todo es ecológico. Este máximo respeto por el medio ambiente le permite saborear un AOC Côtes de Provence de una pureza excepcional. Se puede probar en Domaine Saint-Andrieu. Allí, Jean-Paul y Nancy Bignon transmiten apasionadamente su filosofía de respeto, naturaleza y armonía.

9 - Toscana, Italia

Las bodegas de Toscana quedan muy cerca de la ciudad de Florencia ((foto: Oficina de Turismo de Toscana)

Con su magnífico paisaje montañoso lleno de viñedos, de los cuales Chianti puede considerarse uno de los más conocidos, la Toscana es la región vinícola por excelencia. Sus vinos se originan en las colinas alrededor de Florencia.

La región del Chianti se encuentra entre Florencia y Siena . Tiene una amplia variedad de vinos, tanto en carácter como en calidad. Esto no solo se debe a las diferencias de terruño, clima y paisaje, sino también a las numerosas variedades de uva y métodos de producción. Hay muchas rutas del vino a través del Chianti que vale la pena seguir. Vale la pena visitar algunos viñedos y productores de vino, porque muchos están alojados en hermosos baluartes y granjas antiguas, además de lo valioso de sus vinos.

Chianti Classico se encuentra solo en 9 municipios: Castellina in Chianti , Gaiole in Chianti, Greve in Chianti , Radda in Chianti, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, S. Casciano en Val di Pesa y Tavarnelle Val di Pesa. La Strada dei Vini Chianti pasa por Rùfina e Pomino, una de las zonas vitivinícolas más antiguas al noreste de Florencia, entre Mugello y Casentino.

Al norte, hacia Emilia Romagna y Liguria, se produce un vino llamado Candia, blanco muy ligero, ideal para acompañar platos de pescado. Debajo de Siena se encuentran Montepulciano (Vino Nobile di Montepulciano) y Montalcino (Brunello die Montalcino). Estos nombres tan conocidos hacen soñar a muchos amantes del vino.

La costa toscana es una de las regiones vitivinícolas de más rápido crecimiento en Italia. Desde Lucca, Pisa, Bolgheri hasta la Maremma se encontrarán viñedos por todas partes.

